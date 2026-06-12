プロボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんの公式X（旧Twitter）アカウントは6月11日、投稿を更新。ガッツ石松さんが76歳で永眠したことを報告しました。【画像全文】ガッツ石松の死去を報告「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです」ガッツ石松さんの公式Xアカウントは「訃報ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りま