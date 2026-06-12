飲食チェーン「PRONTO（プロント）」や「E PRONTO（エ プロント）」などを展開するプロントコーポレーションは、「和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）」において、6月25日から「天然水の削り氷 国産生メロン」や「鰻玉茶漬け膳〜ほうじ茶香る鯛出汁〜」を含む夏季限定メニューを発売する。「天然水の削り氷 国産生メロン」「天然水の削り氷 国産生メロン」は、全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削る