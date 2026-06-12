ヒルトン横浜は、桃のみずみずしさを存分に味わう、夏限定のアフタヌーンティー「桃のサマーアフタヌーンティー」を7月1日〜8月31日まで提供する。同ホテルでは100％自家製にこだわったスイーツで、その時季ならではの旬のフルーツを使用することはもちろん、素材選びから見た目の美しさに至るまで、季節を感じられる内容を追求している。今回の主役は、果汁あふれる旬の桃。みずみずしい果肉をたっぷりと使用したスイーツを取り揃