「お菓子工場」パビリオン イメージ森永製菓は、KCJ GROUPが企画・運営するこどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」に出展している、オリジナル「ハイチュウ」の製造が体験できる「お菓子工場」パビリオンを、7月14日第2部（16時〜）にリニューアルオープンする。キッザニアは、子ども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学べる職業・社会体験施設。実社会の約2／3サイズの街並みに、実在する企業が出