農林水産省は、中東情勢の影響が懸念される農業や食品関連の資材について、57項目の流通実態を調査しています。鈴木農水相は12日、閣議後に行われた会見で、調査中の57項目のうち、あわせて47項目について、それぞれ業界シェアの合計が過半以上となる事業者に聞き取りを行ったとし、「全体として供給に問題ない」との認識を示しました。そのうち、5月下旬以降に新たに「供給に問題がない」と確認できた資材は、食品トレーや業務用