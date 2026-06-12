シャープは、ステーションタイプのコードレススティック掃除機「RACTIVE Air STATION（ラクティブ エア ステーション）」の新製品2機種を発売する。今回新たに、薄型スリム設計の＜EC−CR1＞が登場する。＜EC−CR1ｰW（ホワイト系）／ −H（グレー系）＞＜EC−CR1＞は、ステーション部分の奥行きを同社従来機比（2025年度モデル＜EC−WR2＞との比較。奥行：＜EC−CR1＞154mm、＜EC−WR2＞289mm／設置面積：＜EC−CR1＞約462cm2、＜E