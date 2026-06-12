きょう12日（金）午前は晴れている東京都心など関東南部も、午後は天気が急変するおそれがあります。東京都心でも、局地的には短時間で道路が川のようになる激しい雨や雷雨になりそうです。【CGを見る】13日昼〜夕方 全国の発雷確率【東京都心は午後3時前後が雷雨ピーク予想】きょう12日（金）は上空に寒気が流れ込む影響で、晴れていても午後はあちらこちらで雨や雷雨になりそうです。東京都心は午後3時前後が雨や雷雨のピークと