「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」第一三共ヘルスケアは、敏感肌向けブランド「ミノン」のフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」から、落ちにくいメイクや毛穴の汚れも、やさしくすっきり落とす「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」（化粧品）を8月6日に発売する。「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」は、肌へのやさしさと高いクレンジング力の両立を目