俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、発表された。SNS上では突然の訃報に悲しみの声が広がっている。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心よ