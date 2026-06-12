気象台は、12日午後1時14分に、レベル３大雨警報を立川市、昭島市に発表しました。東京地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■世田谷区●レベル２大雨注意報【発表】■八王子市●レベル２大雨注意報■立川市●レベル３大雨警報【発表】■府中市●レベル２大雨注意報【発表】■昭島市●レベル３大雨警報【発表】■日野市●レベル２大雨注意報【発表】■国分寺市●レベル２大雨注意報【