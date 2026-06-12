俳優の中村玉緒さんが、肺炎のため６月９日に亡くなったことが分かりました。８６歳でした。【写真を見る】【 訃報 】中村玉緒さん死去８６歳所属事務所が発表所属事務所によりますと、通夜・告別式は下記の日時で行われるということです。通 夜： 6 月 16 日(火) 18：00〜告別式 ：6 月 17 日(水) 9：30〜11：00 【担当：芸能情報ステーション】