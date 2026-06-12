女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。前日には、プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんの訃報が報じられたばかり。昭和スターの相次ぐ訃報に、悲しみの声が上がっている。玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、父は二代目中村鴈治郎