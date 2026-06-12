グラビアアイドル冴島ななが12日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて「皮膚血管炎」と診断されたことを明かした。冴島は「ご報告です。ずっと悩まされてた発疹、『皮膚血管炎』と診断されました。グラビア活動をする上で、肌の綺麗さはとても大切なことだと思っています。これまでたくさんの撮影会に参加し、多くのグラビアアイドルの方々を見てきたからこそ、その大切さを実感してきました」と報告した。続けて「実