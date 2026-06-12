セルフレジの近くには、操作方法を案内したりトラブルに対応したりする店員が立っていることがあります。 その光景を見ると、「結局店員が必要なら、普通のレジのほうが効率的なのでは？」と疑問に思うこともあるかもしれません。しかし、店舗がセルフレジを導入するのには一定の経済的メリットがあるとされています。 本記事では、セルフレジ導入による効果や人件費との関係について考えていきます。 店員