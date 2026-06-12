良品計画は6月11日より、無印良品のカフェインレスコーヒーの魅力を発信する体験型イベント「無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック」を東京・大阪・福岡で順次開催する。限定ドリンクや全国約180店舗での試飲会を通じ、カフェインレスコーヒーの新たな価値や飲用シーンを提案する。近年はライフスタイルや健康意識の変化を背景に、カフェインレスコーヒーへの関心が高まっている。全日本コーヒー協会によると、カフェイ