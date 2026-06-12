ガールズグループSeeYaのメンバーで女優としても活動するナム・ギュリが、自身の誕生日に男性芸能人3人から同時に告白されたエピソードを明かした。6月11日、イ・ヨンジンがMCを務めるYouTubeチャンネル「口を開けば」にナム・ギュリが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。【話題】BTS・V、SeeYaへの“愛”を告白「本当にファン」ナム・ギュリは「それぞれ別の方だったが、連絡が来た。私の誕生日だったのでアプローチしてきた