【モデルプレス＝2026/06/12】女優の中村玉緒さんが、亡くなったことがわかった。86歳だった。6月12日、所属事務所・長良プロダクションが発表した。【写真】中村玉緒さん、2022年に更新された最後のインスタ投稿◆中村玉緒さん、死去事務所が発表した文書では「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名：奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため 享年86歳にて永眠いたしました。生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げ