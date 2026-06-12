香川県広域水道企業団提供 女性のスカート内を盗撮しようとしたとして逮捕された香川県広域水道企業団（高松ブロック統括センター）の係長級の男性職員（39）が12日、停職3カ月の懲戒処分を受けました。 香川県によりますと、男性職員は2026年2月20日、高松市内を走行中の電車内で、10代の女性のスカート内にスマートフォンを差し向け、盗撮しようとしたとして性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕され