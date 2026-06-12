女優の貫地谷しほりが、ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５４分）後編が１３日に放送される。２００７年放送のＮＨＫ朝ドラ「ちりとてちん」でヒロインを務めた際に大阪に住み、ＮＨＫ大阪がある谷町四丁目を“自転車”で移動していたという貫地谷。そんな貫地谷と谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡っていく。宝くじが好きだ