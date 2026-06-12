TWS（撮影＝田中聖太郎写真事務所） 6人組ボーイグループTWS（トゥアス：SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN）が6月11日に神奈川・Kアリーナ横浜で行われた「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」に出演し、全3曲を披露した。【写真】TWS、ミセス「CEREMONY」ライブの模様 本イベントのコンセプトは、ライブやフェスとは異なる、 ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテ