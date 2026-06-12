時代を超えて愛される香りが、装いも新たに登場します。ヴァン クリーフ＆アーペルの〈レ クラシック コレクション〉より、「ジェム オーデパルファム」と「ツァー オーデトワレ」が2026年6月23日に発売。1970年代から1990年代に誕生した名香へのオマージュとして、伝統と現代性を融合した新ボトルデザインを採用。纏う人の個性を引き立てる、タイムレスな魅力に注目です。 伝統