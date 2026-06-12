女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが死去したことが分かった。86歳。歌舞伎界の名門に生まれ映画スターとして活躍しながら、バラエティー番組では“天然ボケの愛されキャラ”としてお茶の間に長きに渡り愛された。玉緒さんは1939年7月12日に京都府で生まれた。歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1953年に映画