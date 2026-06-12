東京女子医科大学（東京都新宿区）の建設工事を巡り、同大に計２億円超を不正に支出させたとして、背任罪に問われた同大元理事長の岩本絹子被告（７９）の初公判が１２日午前、東京地裁（福島直之裁判長）で始まった。岩本被告は罪状認否で「私は背任行為はしていません」と述べ、起訴事実を否認した。事件では、岩本被告の側近で同大経営統括部元次長の女（５３）と建築士の男（７０）（いずれも公判中）の両被告も背任罪に問