「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表２−１チェコ代表」（１１日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランク２５位の韓国は同３８位のチェコと対戦し、鮮やかな逆転勝ちで白星発進を決めた。次戦は１８日に同じく初戦勝利を収めたメキシコと対戦する。序盤から韓国がボールを保持しながらチェコゴールに迫るが、なかなか崩し切れず。後半１０分にはスルーパスに主将のソン・フンミンが抜け出したが、決めきれなかった。直後にロング