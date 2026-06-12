「使い込む」ことを前提とした専用デザイン！米国フォードは2026年6月4日、大人気SUV「ブロンコ」とシアトルを拠点とする老舗アウトドアブランド「Filson（フィルソン）」とコラボレーションした2027年型のプレミアムな特別仕様車「ブロンコ フィルソン」を北米で発表しました。ブロンコは、1965年に初代が登場した歴史あるSUV（4×4）です。当時はジープ「チェロキー」やシボレー「ブレイザー」とともに、小型SUVセグメントを