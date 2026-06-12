JVCケンウッドは、KENWOODブランドの完全ワイヤレスイヤホン新ラインアップとして、業界初となるガラス振動板を採用した『GLASS Core Pro』『GLASS Core』の2モデルを6月下旬に発売する。 【画像あり】新しくリキッドシリコンとガラス振動板を採用本体外観 両モデルは、同社の前身であるケンウッドが2026年に創業80周年を迎えることを記念した「JVCKENWOOD Anniversary」の周年記念モデル第一弾。KENWOODの音づくりの思想