AVIOTは、TVアニメ『リコリス・リコイル』とコラボした完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R-LYC」並びに関連グッズを、6月11日18時より予約開始することを発表した。 【画像あり】イヤホン本体に加えホットチョコパフェ型ソフトポーチも付属 本製品は、プレシードジャパンが運営するオーディオブランド「AVIOT」のヒットモデル“Vシリーズ”最新機種「TE-V1R」をベースに、『リコリス・リコイル』