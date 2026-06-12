私はシズカ（50代）。夫のタカヒロと、ひとり娘のマユ（26歳）と暮らしています。マユが彼氏のヨウタくんからプロポーズされたと聞き、タカヒロは「今すぐ断れ！」と激怒しました。結婚はキャリアの邪魔にしかならないと言うのです。マユだって真剣に考えて悩んでいるのに……。その後ヨウタくんがわが家に挨拶にやってきました。タカヒロの目を見つめながら誠実に質問に答え、一歩も引かなかったヨウタくん。タカヒロも最後は何も