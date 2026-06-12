H3ロケット6号機が、12日午前9時53分ごろに鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、打ち上げは無事に成功しました。JAXAが午後1時から開かれた会見で明らかにしました。H3ロケットは2025年12月に8号機が失敗。再起をかけた今回の6号機は、補助ロケットがない新たな形態での挑戦となりました。