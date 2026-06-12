＜宮里藍 サントリーレディス2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日に「63」を叩き出した14歳、ソア・キム（韓国）が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル12アンダーまで伸ばし、単独首位をキープしている。【写真】スイングアークがおっきい！14歳アマの豪快打2打差2位タイに金澤志奈と荒木優奈。3打差4位に鶴岡果恋、4打差5位タイに