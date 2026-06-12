ミズノから、日本の4都市の個性をヘッド形状に落とし込んだユニークなプレミアムパター『M.CRAFT City』シリーズが登場した。これは既報の通り、北米ミズノが企画したパターシリーズで日本にも展開されることになった。【画像】グレーIP仕上げは、ブラックに近い色味最大の強みは、同社の最高峰アイアン「Mizuno Pro」と同じ遺伝子を持つ「1025E軟鉄鍛造」ヘッド。さらに贅沢な「銅下メッキ」と深めのフェースミーリングを施すこと