俳優の中村玉緒さんが、6月9日に肺炎のため亡くなったことを12日、所属事務所が発表しました。86歳でした。■所属事務所の発表コメント弊社所属の俳優 中村玉緒（本名：奥村玉緒）が、2026年6月9日(火)、肺炎のため享年 86歳にて永眠いたしました。生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。