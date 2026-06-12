俳優の木南晴夏（40）が、海で撮影した主演ドラマのオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【映像】木南晴夏の海でのオフショット＆残り物朝ごはんプレート2018年6月に俳優・玉木宏（46）との結婚を報告した木南。2020年8月に第1子、2025年12月には第2子の誕生を発表していた。Instagramでは「THE 残りもの朝ごはんプレート めずらしくおにぎり」とつづり、バナナや揚げ物がのせられたワンプレートの朝食など