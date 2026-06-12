女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。通夜は16日、告別式は17日に営まれる。喪主はタレントとしても活動した長女の真粧美さん。玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。歌舞伎界の名門「成駒屋」に生まれ、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1953年に映画デビュー。