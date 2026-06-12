ロックシンガーのダイアモンド☆ユカイが11日に自身のアメブロを更新。親交のあった元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんの訃報を受け、生前の数々の思い出を振り返りながら、追悼の意を表した。【映像】ガッツ石松さんの所属事務所が投稿したメッセージ「ガッツ石松さんへ」というタイトルでブログを更新したユカイは、「栃木・佐野に住んでいた頃、僕にとても優しく声をかけてくださったことを、決して忘れません」とガ