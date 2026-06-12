【ロサンゼルス＝平地一紀】開催国としてＷ杯に臨む米国のポチェッティーノ監督は１１日、１次リーグＤ組初戦（１２日）を前にロサンゼルスで記者会見し、意気込みを語った。対戦相手は、出身国アルゼンチンの隣国パラグアイ。「兄弟のような国と言える存在で、彼らの精神力や競争力はわかっている。難しい試合になる」と気を引き締めた。その上で「情熱を持って戦って勝ち、ファンに誇りを感じてもらえるようにしたい」と話し