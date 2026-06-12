中村玉緒さん＝2010年ごろ、大阪市内時代劇映画やバラエティー番組で親しまれた俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のため死去した。86歳。京都府出身。告別式は17日午前9時半から東京都品川区西五反田5の32の20、桐ケ谷斎場で。中学2年で映画デビュー。「赤胴鈴之助」シリーズなど、時代劇の娘役として人気を博した。市川雷蔵さんと共演した「炎上」「ぼんち」「大菩薩峠」な