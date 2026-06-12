共産党の田村智子委員長は11日の記者会見で、高市陣営によるネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑について、「高市陣営が関わっていたとすれば、権力を握るための謀略と言わざるをえない」と厳しく指摘した。【映像】「ナチス的手法の謀略」発言の瞬間（実際の様子）田村委員長はまず、「高市首相の公設第1秘書が自民党総裁選、そして総選挙で、他の候補者の印象を悪くするためのデマも含む、誹謗中傷動画を大量に作成し拡散した事