9人組ダンス＆ボーカルグループ、超特急のリョウガ（31）とユーキ（31）が12日、都内で「シチズンエコ・ドライブ」誕生50周年記念イベントに出席した。世界初のアナログ式光発電の腕時計となる同商品を発売し、今年で50周年。2人は「エコ・ドライ部」として活動中で、リョウガは「シチズンは堅いイメージが合ったけど、柔軟で、世界初に挑戦し続けて、結果を残し続けるところは、僕たち超特急が目指す形だと思います」と語ってい