【AKRacing for ANA Pro-X V2】 5月29日 発売 価格：69,800円 テックウインドは、同社が取り扱うゲーミングチェアブランド「AKRacing（エーケーレーシング）」より、ANAとの初コラボレーションとなるオリジナルモデル「AKRacing for ANA Pro-X V2」を発売した。価格は69,800円。販売は全日空商事が運営する「ANA ショッピング A-style」限定で行なわれ