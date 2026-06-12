【スプラトゥーン3：夏の鮭祭り】 7月4日17時～19時15分 開催予定 任天堂は6月12日、Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」において、サーモンランの大会「夏の鮭祭り」のエントリー受付を開始した。7月4日17時より開催予定。 タイカイサポートを使って開催される特別企画「夏の鮭祭り」。今回はチーム部門のみの開催で、最大