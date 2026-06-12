米政府が今週、米歌手アリアナ・グランデの楽曲を使用し、不法移民取り締まり強化の広報動画をＴｉｋＴｏｋに公開したことを受け、アリアナは１１日、トランプ政権に対し、自身の楽曲使用を中止するよう求めるメッセージを投稿した。米誌「ピープル」が伝えた。この動画には、米移民関税執行局（通称ＩＣＥ）の職員らが不法移民を逮捕する場面が映し出され、そのＢＧＭにアリアナの「Ｂｙｅ」が使用されていた。この曲はつらい