減税日本・ゆうこく連合代表の原口一博前衆院議員が2026年6月12日にXを更新。政府広報公式Xがポストで誹謗中傷に注意喚起したことについて、「このタイミングで絶妙」と皮肉をつづった。「政権内に高市首相をこころよく思わない政治家や官僚がいると聞く」政府広報の公式Xは11日、「SNSでのその投稿、誹謗中傷かもしれません」と投稿。「たとえ軽い気持ちでも、根拠のない悪口を投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる場合があ