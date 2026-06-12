161.72エンベロープ1%上限（10日間） 160.71ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.16現値 160.1210日移動平均 159.98一目均衡表・転換線 159.5821日移動平均 158.52エンベロープ1%下限（10日間） 158.52一目均衡表・基準線 158.45ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.88一目均衡表・雲（上下限一致） 157.88100日移動平均 155.78200日移動平均 10日線