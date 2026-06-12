◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝１２日、美浦トレセンＧ１・４勝目を狙うレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、坂路を６８秒９―１６秒０で流したのちダートコースでクールダウン。馬体の張りは上々で、昨年よりも状態は確実に上と言っていい。木村調教師は「特にトラブルなどはありません。水曜日に追い切った後も、元気に過ごしてくれているのは何