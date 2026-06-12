(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11 プレシードジャパンは、AVIOTブランドより、TVアニメ「リコリス・リコイル」とのコラボ完全ワイヤレスイヤフォン「TE-V1R-LYC」の予約受付を直販サイトにて開始した。価格は19,800円。配送予定日は8月下旬以降順次。 起動/終了や端末との接続状況を知らせる「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を、計250種