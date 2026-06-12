巨人のリチャード内野手（２６）が１２日の西武戦（ベルーナドーム）から１軍に初合流する。左手小指に死球を受けて骨折した３月１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（ペイペイドーム）以来の１軍合流に向け、「僕は『宝くじ』から始まった選手なので。謙虚に一生懸命やるだけです」と静かに闘志を燃やした。昨年５月にソフトバンクからトレードで入団し、自己最多の１１本塁打。加入当初に阿部前監督が「一発が宝くじくらいの