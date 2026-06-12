◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセン昨年末の有馬記念以来の実戦となるミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は坂路をゆったりと６８秒１―１５秒７で駆け上がった。前日に１枠２番からの発走が決定。「内すぎるかなという感じがしたけど、行く馬も外にいますからね。理想は真ん中ぐらいでしたけど」と高柳大調教師は冷静に受け