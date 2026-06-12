埼玉県や東京都などの7都県でランドクルーザーなどの高級車を盗んだとして、警察は29歳の男を追送検しました。一連の被害額はおよそ16億円に上るということです。窃盗などの疑いで追送検されたのは、新宿区の自称建設業の安藤泰樹容疑者（29）です。安藤容疑者はおととし4月から去年6月にかけて、埼玉県や東京都などの7都県で集合住宅の立体駐車場などから高級車などおよそ9億円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察によります