ワールドカップが開幕したメキシコの試合会場周辺では、市民団体などによる抗議デモが行われました。サッカー北中米ワールドカップは現地11日、メキシコの首都メキシコシティでメキシコ対南アフリカの開幕戦が行われました。ロイター通信によりますと、スタジアム周辺では待遇改善を求める教職員や政府の対応に不満を持つ行方不明者の親族ら、19の団体による抗議デモが行われました。ニューヨーク・タイムズによりますと、デモには